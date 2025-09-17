- El integrante de Cali & El Dandee que gana más escribiendo canciones para Yatra, Karol G y otros

Al caleño Mauricio Rengifo lo respaldan dos premios Latin Grammy y ser el compositor de la canción de mil millones de reproducciones en Spotify

Hace doce años, el 22 de marzo de 2013, se estrenó uno de los videos musicales que más ha dado de qué hablar en los últimos años. Los protagonistas de este lanzamiento fueron los hermanos caleños Mauricio y Alejandro Rengifo, a quienes todos conocen como Cali & El Dandee. En el video interpretan una de sus canciones más emblemáticas, No Digas Nada, mientras dos actores representan la historia de una pareja que consume drogas pesadas hasta que finalmente la historia termina con la trágica muerte de la mujer.

Las escenas en las que ambos personajes comparten momentos antes del desenlace fatal aún perduran en la memoria de muchos colombianos. Por aquellos años, en la década de los 2010, Cali & El Dandee sonaban con fuerza en la radio, la televisión y en YouTube. El país reconocía a Mauricio como la voz melódica del dúo, mientras que Alejandro destacaba por interpretar las partes más intensas y rítmicas de sus canciones.

Esos años de gloria de la agrupación ya han pasado. La dupla cada vez se hace menos visible entre la competencia creciente con nuevas propuestas musicales que alcanzan el estrellato en la industria musical. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, la carrera de la dupla no ha acabado, especialmente la de Mauricio Rengifo, quien hoy es reconocido como una de los compositores más importantes del país, quien les ha escrito letras a artistas de talla mundial.

En su catálogo, los nombres de celebridades abundan. Su nombre en Spotify arroja casi 500 canciones de su autoría. Lo que lo ubica como uno de los compositores más buscados por los artistas. Mauricio Rengifo ha hecho de su talento un gigante negocio.

Aunque este número ya habla mucho de su trayectoria en este cargo, Mauricio no solo sorprende por la cantidad, sino también por la calidad. Luis Fonsi, Sebastián Yatra, TINI, Morat, Grupo Frontera, Karol G y Greeicy, son algunos de los cantantes con los que ha trabajado. Échame La Culpa, su canción más exitosa, cuenta con más de mil millones de reproducciones en Spotify y es interpretada por Fonsi y la estadounidense ex estrella de Disney, Demi Lovato.

Gracias a este trabajo pudo conseguir dos Latin Grammy. Uno como en la categoría de Grabación del Año por su participación en Despacito, siendo productor e ingeniero de grabación y otro como Productor del Año por su trabajo conjunto con Andrés Torres, otro productor aclamado dentro del nicho.

Además, tiene otras 22 nominaciones, sin contar las nuevas que se revelaron hoy y que incluyen Productor del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop. La premiación se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

