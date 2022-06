El festín de contratos de los amigos del General Zapateiro

.Publicidad.

Diciembre de 2019 fue un cierre de año amargo para el general Nicasio Martínez cuando ponía fin a su carrera de militar activo para darle paso a la llegada de su reemplazo en la comandancia de las Fuerzas Militares: Eduardo Enrique Zapateiro.

El presidente Iván Duque premiaba a este tropero, nacido en Cartagena, que se la había jugado con la Operación Fénix en la que cayó el comandante de las Farc Raúl Reyes en la frontera con Ecuador. Una operación que terminó cuestionada por la violación del espacio aéreo ecuatoriano, igual que ocurrió con otras actuaciones suyas como estar envuelto en la desaparición del papá del futbolista Juan Fernando Quintero.

Zapateiro estaba ya en la mira por las actuaciones de la tropa bajo su mando en el Putumayo, donde en un confuso episodio murieron once nativos de la región o cuando se desbocó en redes contra el candidato Gustavo Petro y con ello terminó en la picota pública por presunta participación en política.

La Procuraduría le abrió una indagación preliminar, pero con el respaldo del ministro de defensa, ha salido airoso de todas estas presiones que remataron en un debate de control político en la Cámara y el Senado en donde las Fuerzas Militares recibieron apoyo mayoritario de los congresistas de la coalición de gobierno.

El general, hasta el momento, no había resultado con enredos asociados a la jugosa contratación del millonario presupuesto que pasa o ve pasar por sus manos. La empresa Fuerza Élite está en la mira al ser privilegiada con millonarios contratos de distintas dependencias de las FFMM. Su representante legal es el odontólogo Orlando Perdomo cuya contratación se disparó en los dos años que lleva Zapateiro a la cabeza de las Fuerzas Militares.

La relación de Zapateiro con Orlando Perdomo es de vieja data y nació a través de su hermano José Rodrigo., con quien se habría graduado en el mismo curso de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, del 1º de diciembre de 1985. Alcanzaron el nivel de Teniente Coronel. Pronto José Rodrigo Perdomo obtuvo la baja, pero sin desvincularse del mundo de los uniformados.

Escogió no portar armas sino aprovechar sus relaciones y convertirse en contratista y para ello conformó la empresa Militar Industries de la que es su representante legal suplente que está vigente desde 2016, que también ha resultado premiada con contratos en los dos años de Zapatiero mandando.

En dos años, 2019 y 2020, ha contratado con distintas dependencias de las FFMM más de $15 mil millones. Pasó de contratar por un valor cercano a los $3 mil millones a firmar 18 contratos por $15’577.576,987.

El exteniente Coronel Perdomo no solo contrató con las FFMM a través de Militar Industries, sino también con su empresa Military JR, constituida en 2008, aparentemente para realizar todo tipo de compras para los militares. Ha firmado contratos hasta por $687 con objetos tan disímiles como el de compra de calzado para mujer tipo mocasín y tacones en material cuero charol. Así como Camisas, camibusos informales y formales.

La empresa de Perdomo cumple en estos negocios un rol de intermediario adquiriendo distintos implementos para la institución, sin que se entienda porque las FFMM no compran directamente el calzado o las vallas metálicas con los fabricantes y lo hacen a través de Military JR.

La llegada del General Zapateiro en 2019 a la cúpula significó un premio mayor para los hermanos Perdomo. Orlando Perdomo ganó por punta y punta. No solo con Fuerza Élite –como se ha demostrado- sino como persona natural, es decir a través de contratación directa que le permite al contratante total discrecionalidad.

Firmó cuatro contratos por una cuantía de $2.359 millones que sumados a los de su empresa, con la que concretó quince por un valor de por más de $11 mil millones, superó los $13 mil millones. El bingo familiar de los Perdomos en los dos años de jefatura de Zapateiro supera los $28 mil millones.

Ni Fuerza Élite que suministra elementos de dotación para los militares: brújulas de campaña, cascos, chalecos, lentes de campaña, elementos tácticos, drones y hasta equipos de navegación ni su dueño y representante legal Orlando Perdomo eran ajenos a las Fuerzas Militares. Ya estaban sentados, pero no en la cómoda poltrona que tienen ahora.

Entre el 1 de enero de 2018 y el 27 de diciembre de 2019, con el general Nicasio Martínez al frente al comienzo del gobierno Duque, el contratista Orlando Perdomo como persona natural firmó 18 contratos cuyo valor ascendió a $1.775.823.712 millones. Una suma por lo demás, nada despreciable.

El odontólogo Perdomo ha sabido moverse y logró también concretar contratos con las gobernaciones como la del Huila, Risaralda, Quindío, Amazonas y también con algunas alcaldías de municipios incluso pequeños.

Si bien el Ejército no era quien contrataba directamente, el objeto de estos contratos con los gobiernos regionales estaba relacionado con el suministro de equipos especiales para distintas brigadas del Ejército Nacional.

Pero indudablemente los principales contratantes son el Ejército Nacional (dirección de adquisiciones), Apoyo logístico comando ejército y Batallón de apoyo y servicios de combate No. 19. Entre ellos está el 83% de su contratación, que en su mayoría es por modalidad de selección abreviada.

La llegada de Zapateiro también significó un cambio del objeto de los contratos, donde se infiere que habría sido el mecanismo para poder ampliar los montos. Perdomo y Fuerza Élite pasaron de vender indumentaria menor al Ejército a empezar a ser productor de eventos y protocolos castrenses, lo que implica entrar al mundo de la contratación logística, de los gastos efímeros y poco tangibles. Se convirtió en operador logístico.

Y como tal, a comienzos del 2021, cuando el país atravesaba la segunda ola de la pandemia en marzo, la más agresiva por contagios y muertes, Perdomo logró un megacontrato por $4.088.367.000 para montaje y ejecución de actividades protocolarias y diplomáticas de la Ayudantía General Comando Ejército.

El dinero estaba distribuido así: $1.916.565.543 para el alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas y $809.012.456 para servicios de arrendamiento o alquiler sin operario. En julio de ese mismo año la inversión aumentó con la intervención del Teniente Coronel Héctor Javier Serrano, Oficial de Apoyo Logístico de La Ayudantía y Fuerza Élite recibió una adición de $1.362.789.000 para los mismos servicios que el contrato inicial.

De ahí en adelante llegaron otros contratos de alta cuantía tanto con la misma división, como con la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional. Con la segunda, de recibir contratos por un poco más de $ 22 millones, pasó a recibir más de $ 2 mil millones desde finales de 2019, combinando el apoyo logístico en cabeza de Orlando Perdomo y la dotación de elementos para el ejército a través de Fuerza Élite Op SAS, a través de una modalidad particular —específica para la ejecución reservada de los militares— denominada “otras formas de contratación” o selección abreviada.

Las circunstancias del conflicto dotaron a los militares del beneficio de no tener que someterse a las normas de contratación pública que rigen para los demás estamentos del Estado; condiciones inmejorables para mantener una rosca de contratistas amigos.

En el entorno de los proveedores de elementos militares para el Ejército y las Fuerzas Militares hay un sinsabor en las formas de contratación.

En la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, de la que el general Zapateiro fue director, los Perdomo también han sido favorecidos. Según las fuentes, en los últimos 8 años el listado de proponentes para ofrecer los elementos que los jóvenes estudiantes deben adquirir al entrar a la institución ha sido monopolizado hasta el punto que de 50 o 60 personas que se presentaban como proponentes, el único proveedor solía ser Fuerza Élite.

El dinero proviene de los padres de los estudiantes que recién ingresan y deben pagar por kits que cuestan entre $9 y $10 millones y que solo los suministra el proveedor señalado por los directivos de la Escuela que con frecuencia propone a Fuerza Élite.

El negocio de nuevo es redondo si se piensa en los 350 alumnos ingresan en marzo y noviembre de cada año. Como puede verse en este ejemplo la cúpula de la Escuela indica el proveedor y su respectiva cuenta donde deben realizarse las consignaciones para la adquisición de los kits escolares.

El descontento es generalizado. Los otros proveedores terminan vendiéndole a Perdomo los elementos que su empresa no puede suministrar, a menores precios, para que sea éste quien los ofrezca al estamento militar.

Sumados los contratos, Fuerza Élite y los hermanos Orlando y José Rodrigo Perdomo no puede decirse nada distinto a que han hecho moñona con llegada de Zapateiro, consolidándose como parte de la rosca de escogidos que rodean al general. Incluso, según una investigación de Caracol Radio, la empresa actualmente está en medio de un enlodado proceso de compra de kits de provisión en la Escuela de Soldados Profesionales de Nilo, Cundinamarca.

Según el medio, el Ejército había realizado las compras en noviembre de 2021 a una empresa paisa llamada Producciones León, pero ahora, asegurando que jamás se firmó un contrato (aunque sí quedó consignado en un acta que Producciones León debía entregar todo el material en abril de 2022), el Ejército no ha recibido los kits.

Hay fuentes que se atreven a afirmar que la razón detrás de la no recepción de los kits es la de favorecer a Fuerza Élite para que está siga reinando en la dotación del ejército con unos contratos que no son fáciles de rastrear por la reserva alrededor del gasto militar que les permite bastante discrecionalidad a la escoger contratistas en la ejecución del billonario presupuesto por el que no tienen que responderle a nadie por fuera de la institución.