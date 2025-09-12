El Conjuro 4, la película que está arrasando entre bendiciones y fenómenos extraños que viven sus fans

El estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos llegó con todo lo que se esperaba, las salas llenas, gritos y esa tensión que ya es marca registrada de los Warren. Pero lo que ha sorprendido no es la historia en sí, sino lo que los espectadores comenzaron a contar después de salir de la función.

En redes sociales circulan testimonios de personas que aseguran haber sentido algo más que miedo. Usuarios de TikTok y X describen que durante la proyección hubo “sombras moviéndose en los pasillos”, cambios repentinos de temperatura y hasta mareos colectivos. En varias ciudades, los comentarios se repiten: no fue solo una película, se vivió como un ritual. Incluso en redes circula un video donde se asegura que uno de los espectadores vio una verdadera posesión demoniaca.

Algunos fanáticos recuerdan que antes del estreno se advertía que El Conjuro 4 podía convertirse en un “portal energético”, y ahora, tras verla, dicen haber confirmado la teoría. Otros sostienen que la película transmite una sensación extraña, “como si no terminara cuando sale de la sala”. Las comparaciones con lo ocurrido en clásicos del género volvieron a aparecer. El Exorcista o la misma Annabelle ya habían dejado registros de sucesos inexplicables alrededor de sus rodajes. Ahora muchos suman a Últimos Ritos a esa lista, convencidos de que algo se activa en las proyecciones.

Pero lo más curioso es que la sensación de “ritual” no empezó dentro de las salas. En algunas premieres, antes de la función, un sacerdote apareció para bendecir a los asistentes y entregarles botellitas con agua bendita que llevaban impresa una cruz. La escena, que rápidamente se viralizó en redes, mostraba a decenas de fanáticos recibiendo la bendición como una especie de escudo frente a lo que estaban a punto de ver. Para muchos fue solo una estrategia pintoresca, pero otros lo tomaron en serio: aseguraban que Últimos Ritos no debía enfrentarse sin protección espiritual.

El caso que inspira la cinta, el de la familia Smurl, ya era considerado uno de los más perturbadores en los archivos de los Warren. Pero lo que los espectadores dicen ahora parece mezclar realidad y ficción, pues algunos aseguran que la sala de cine podría haber funcionado como un contenedor donde se movió “algo más” que imágenes en una pantalla.

Lo cierto es que El Conjuro 4 ya no es solo el cierre de una saga. Para miles de personas que fueron al estreno, la experiencia se sintió como estar en medio de un ritual colectivo. Y aunque para los más escépticos no es más que sugestión, muchos se preguntan ¿por qué tantos coinciden en que lo que pasó en la pantalla los siguió hasta su casa?.

