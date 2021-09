El Colombiano, la peste negra del periodismo en Colombia

Por: Roberto Mazzini |

septiembre 29, 2021

Dentro de la decadencia del periodismo en el país, se toca fondo con el manejo y poco profesionalismo que el periódico El Colombiano materializa. Este medio, como ningún otro, es el claro ejemplo de la descomposición y corrupción del periodismo en Colombia. Difícilmente otro diario ha caído tan bajo. Esto es algo que cuentan algunos colegas, donde pocos denuncian por miedo.

Se habla de corrupción: durante el gobierno de Federico Gutiérrez en Medellín, El Colombiano puso el periódico al servicio del alcalde. Para asegurarse de que fuera así, nombraron a la editora política, Isolda Vélez, como jefa de comunicaciones de la Alcaldía. Una jugada perfecta. También, durante la administración de Federico Gutiérrez, el alcalde gastó más de 130 millones de pesos en publicidad, así lo denunció en su momento la Flip. De este monto, varios miles de millones fueron dirigidos a El Colombiano.

Fue tal el festín de dineros públicos que recibió El Colombiano durante la administración de Federico Gutiérrez que fue el único medio regional que dio utilidades y no pérdidas, mientras que por ejemplo El País se tuvo que declarar en quiebra. ¿Sorprendente, no? En campaña de 2015, fue tan descarado el apoyo de El Colombiano a Federico Gutiérrez que Ana Mercedes Gómez (exdirectora) se dedicó a hacerle campaña a Federico y a desprestigiar a sus rivales, así lo denunció en su momento su copartidario Juan Carlos Vélez. En plena contienda electoral, la directora de El Colombiano, Martha Ortiz, posaba junto a Federico Gutiérrez en revistas de farándula, con fotos tomadas en la imprenta del medio, mientras que atacaban periodísticamente, incluso con calumnias, en sus páginas a los demás candidatos.

Con la llegada de Quintero a la Alcaldía, este redujo el derroche publicitario, bajando a menos del 10 % la tajada para El Colombiano, lo cual, por supuesto, desató la ira del medio, que ahora lo ataca sin misericordia, como nunca lo hizo con Federico Gutiérrez. Es de aclarar que el rol de los medios es fiscalizar gobernantes. Sería maravilloso que El Colombiano le hiciera veeduría a todos los alcaldes por igual, pero no es el caso, pues con Federico el periódico formó parte de su oficina de comunicaciones y propaganda.

Se habla de infierno laboral: los periodistas de El Colombiano definen el trato que reciben como “un infierno laboral”, así consta en la denuncia realizada en su momento por el periodista estrella del periódico, Germán Jiménez. Las denuncias de Jiménez son graves, no solo por el detalle con el que narra el acoso laboral, sino porque los dueños y directivos de El Colombiano tienen pleno conocimiento y nunca tomaron cartas en el asunto. Lo más grave de las denuncias de Jiménez es que El Colombiano habría movido los hilos del poder para garantizar impunidad, al punto que lograron que el ministerio de trabajo nunca hiciera una visita de inspección. Los directivos de El Colombiano trataron de mostrar este episodio como un problema personal entre Jiménez y la directora; sin embargo, colegas me confirman que el infierno laboral es una constante para todos los periodistas.

Se habla de acoso sexual: en la sala de redacción de El Colombiano no solo es común el acoso laboral, sino mucho más grave, el acoso sexual, con el silencio cómplice de las directivas. Esto le paso a Vanesa Restrepo, como aseguró Mariana Escobar Roldán. La periodista Vanesa Restrepo denunció en 2019 acoso sexual por parte del editor digital, Juan Esteban Vásquez, y aunque la denuncia llegó hasta la Fiscalía, los directivos del mismo periódico se encargaron de que no prosperara. Vanesa debió renunciar. Cuenta una fuente interna que el caso de Vanesa no es el único, pero las periodistas mujeres no denuncian por miedo, ya que los dueños se aseguran de que quien denuncie tenga que renunciar y no consiga trabajo en ningún otro medio local o regional.

Se habla de un problema estructural: la corrupción del periódico El Colombiano no es algo nuevo, viene de muchos años atrás, recordemos que en su momento Javier Darío Restrepo salió de este periódico por diferencias éticas con la dirección y sus dueños. Durante los dos gobiernos de Uribe y el primero de Santos, siendo directora Ana Mercedes Gómez, puso a El Colombiano al servicio del uribismo, siendo tan evidente que perdió toda credibilidad y le costó el puesto de Gómez.

En conclusión, El Colombiano, más que un medio, es una mafia. La corrupción, al igual que el acoso laboral y sexual, forma parte de su ADN, mientras que periodistas deben escribir el guion oficial y obedecer a los intereses económicos y políticos de sus dueños. Por supuesto, el gobierno de Iván Duque y su ministro Ángel Cabrera no harán absolutamente nada para evitar esta situación, pues El Colombiano es un medio uribista hasta la médula y en este momento lo que justamente más necesita Uribe es medios arrodillados a su servicio.