El bogotano detrás de las letras con las que se hicieron famosos Manuel Medrano y Piso 21

Juan Pablo Vega no solo es cantante, también compone y hasta produce los trabajos musicales con los que artistas han ganado premios y llenan estadios

El bogotano detrás de las letras con las que se hicieron famosos Manuel Medrano, Piso 21 y muchos más

En las alfombras rojas, el maquillaje brilla bajo el calor de los flashes, mientras el carisma meticulosamente ensayado se despliega como una segunda piel. Son escenarios donde la teatralidad manda, y sus protagonistas, las figuras más visibles de la industria del entretenimiento, se mueven con la gracia de quienes saben que están siendo observados.

Al terminar la noche, muchos regresan a casa con las mejillas adoloridas por haber sostenido durante horas una sonrisa perfecta, diseñada para las cámaras que no perdonan ni un parpadeo. Pero mientras las luces se centran en ellos, detrás del telón hay otro universo: el de los agentes invisibles, los que no desfilan, pero sin quienes el espectáculo no existiría. Productores, ingenieros de sonido, compositores y músicos.

Entre ente grupo de artistas que están detrás de las estrellas que el público aplaude está el colombiano Juan Pablo Vega, quien es cantautor, guitarrista, arreglista y productor musical. Un nombre que tal vez no domine titulares pero que resuena con fuerza en los créditos de quienes sí lo hacen. Entre su repertorio como productor se encuentran celebridades como Caloncho, Santiago Cruz, Vicente García y Monsieur Periné. Mientras que, como arreglista y compositor, sus créditos aparecen en canciones de Mike Bahía, Morat, Greeicy, Danna Paola, Esteman, Piso 21 y Diamante Eléctrico.

Gracias a su versatilidad y habilidades multidisciplinarias, ha sido nominado en seis ocasiones a los Latin Grammy. En una de ellas, obtuvo el galardón por su trabajo como productor en el álbum debut homónimo de Manuel Medrano, el cantautor cartagenero, que por estos días estrena canción junto a Andrés Cepeda.

Pero esta es solo una pequeña faceta suya. Así como está detrás de bambalinas, también ha estado frente a las luces del escenario. Tras retirarse de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, el bogotano, de ahora 39 años, decidió dedicarse de lleno en la música. Camino en el que no solo descubrió su amor por la guitarra, sino también como escritor.

En el 2013, sacó su primer álbum como solista, Nada personal, disco que le traería su primera nominación a los Premios de la Academia Latina en la categoría Mejor Nuevo Artista. Este primer logro, podría haber dado pie a que Vega se llenara de ambición, pero ese nunca ha sido su norte.

En una entrevista con el comediante Alejandro Riaño, Juan Pablo Vega fue claro. Lo que verdaderamente le apasiona es hacer música. No sueña con llenar estadios ni busca la fama masiva; es consciente del estilo de vida exigente que eso implica y no está dispuesto a hacer tales sacrificios en nombre de la exposición o el reconocimiento.

Esa misma visión se refleja en su vida personal, que prefiere mantener alejada del foco público. De los pocos detalles que se conocen, destaca su relación con la actriz Estefanía Piñeres, protagonista de la serie Delirio de Netflix, producción para la cual compuso la canción principal.

Además, como su pasión no depende de su éxito frente a los demás, tampoco le teme a alejarse de los grandes nombres. Por eso, en la actualidad colabora con artistas más pequeños, quienes apenas están forjando su camino en el mundo de la música como el pianista, economista y cantautor Duplat y Laura Pérez. Ambos se posicionan como propuestas llamativas dentro de la capital.

En lo que va del año ha publicado cinco sencillos, uno junto a Santiago Cruz y otro con Paula Arenas. También se ha presentado en escenarios como el Festival Cordillera para la presentación de Laura Pérez.

