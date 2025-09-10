- El banano y su cáscara, la cura natural contra las úlceras gástricas hallada por la Universidad Icesi

Investigadores de la universidad caleña encontraron que bananos verdes y maduros aportan compuestos bioactivos clave para la salud y cicatrización del estómago

Un equipo de investigadores de la Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas de la Universidad Icesi ha publicado un estudio en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, donde revelan el potencial del banano, especialmente su cáscara, para reducir la formación de úlceras estomacales y ayudar a su cicatrización.

La investigación, titulada “Healing from the Peel: Exploring the Bioactive Potential of Bananas for Gastric Ulcer Management” analiza de manera integral los compuestos bioactivos del banano en diferentes variedades y estados de maduración. Esta parte es fundamental porque analiza los agentes encargados de modular diversas respuestas fisiológicas que la previenen o la mitigación de las afecciones gástricas.

La revisión mostró que, en estudios realizados en ratones albinos y ratas Wistar, los extractos de Musa paradisiaca —nombre científico de los bananos y plátanos cultivados— lograron una reducción de las úlceras gástricas de entre 43% y 69%. Este efecto se debe a la capacidad del extracto para aumentar el pH gástrico, disminuir el tamaño de las úlceras y potenciar la producción de moco en la pared gástrica. Adicionalmente, los extractos de Musa sapientum Linn o guineo, también demostraron efectos gastroprotectores y propiedades cicatrizantes, reduciendo la longitud de las lesiones ulcerosas en aproximadamente un 87%.

Los hallazgos muestran que los bananos verdes contienen mayores concentraciones de compuestos fenólicos y aminas biógenas, mientras que los maduros se destacan por su riqueza en carotenoides. En particular, los flavonoides como la leucocianidina han demostrado efectos para proteger el estómago y favorecer la cicatrización de la mucosa estomacal reduciendo la formación de úlceras. Además, estudios han demostrado que su eficacia terapéutica es dosis-dependiente, observándose una mayor protección gástrica con dosis más elevadas del extracto.

Según los autores, estas propiedades convierten al banano —en especial a su cáscara, que tradicionalmente se desecha— en una fuente prometedora de ingredientes naturales y sostenibles para la salud gástrica.

Esta investigación, que fue el resultado del proyecto de grado de Laura Valentina Parra, graduada de Química Farmacéutica y orientada por tres docentes, reafirma el compromiso de la Universidad Icesi con la producción de conocimiento científico de impacto global, que integra la biodiversidad regional con soluciones innovadoras para la salud y el bienestar.

Le podría interesar: El aditivo natural creado en Cali para reemplazar los químicos que hacen crecer pollos y gallinas

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.