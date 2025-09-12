Dónde se consiguen las medias ideales para conciertos

Asistir a festivales de música puede ser una experiencia agotadora. Estar expuesto al sol, la lluvia y a cambios de temperatura, sumado a largas horas de pie, puede terminar en pies hinchados, dolores musculares y fatiga, lo que afecta no solo el ánimo, sino también la salud. Para contrarrestar estos síntomas existe la solución perfecta: las medias de compresión.



Estas innovadoras prendas no solo protegen las piernas del frío, también tienen una funcionalidad excepcional a la hora de facilitar la circulación de la sangre por el sistema sanguíneo. La pequeña presión que ejercen sobre los tobillos y la pantorrilla empuja el fluido de vuelta al corazón, evitando la acumulación que genera hinchazón, fatiga, dolor y en casos más graves, coágulos que pueden afectar gravemente las venas y arterias, o llegar a lugares inadecuados, causando infartos y otras consecuencias mortales.

Le podría interesar: El gigante televisor JVC que Falabella tiene con el 60% de descuento y queda en menos de un millón

Desde la antigüedad los egipcios, romanos y griegos usaban vendajes para mejorar la recuperación de las heridas y evitar la hinchazón tras largas jornadas en la guerra, pero no fue hasta el Siglo XVI que el médico inglés William Harvey descubrió cómo funcionaba el sistema circulatorio que este conocimiento empírico tomó relevancia.

Cómo, dónde y cuáles medias de compresión comprar

Si el propósito es simple, por ejemplo, aligerar la experiencia en un festival de música como el Cordillera, no se requiere una compresión elevada. Con unas medias de rango 8–15 milímetros de mercurio, mmHg (misma medida que se una para medor la presión arterial), bastará. Pero si es su primera vez comprando asegúrese de estrenar las prendas días antes, no el mismo día, así podrá saber cómo se siente y acostumbrar las piernas a este nuevo accesorio.

En cuanto al lugar, puede optar por centros ortopédicos como Futuro, allí encontrará variedad de medias de distintos materiales. La marca colombiana y recomendada por médicos ortopédicos, No Varix, es nuestra recomendada. Ofrecen opciones para todas las ocasiones, géneros y tamaños.

Leer más: La Mosca, Duncan Dhu y los otros 8 artistas que se presentarán en el escenario Old Parr del Cordillera

El rango de precios se encuentra entre los 57.000 a 168.600 COP, depende la tela y la longitud del producto. Además, puede encontrarlas en otros locales como Farmatodo, La Rebaja y Locatel.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.