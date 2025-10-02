Carolina Corcho dejaría la consulta del Pacto Histórico para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Fuentes de campaña confirman que la exministra de Salud se retiraría de la consulta para sumarse como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Por: Juan Pablo Serpa Escobar |

octubre 02, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En medio de un ambiente político cargado de tensiones internas y negociaciones aceleradas, fuentes cercanas al equipo de campaña de Carolina Corcho confirmaron que mañana se haría oficial su retiro de la consulta del Pacto Histórico. La decisión, que ha generado revuelo en los círculos progresistas, tendría como propósito que la exministra asuma como fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda, quien en las últimas semanas ha consolidado respaldos estratégicos dentro de la coalición.

El anuncio, según las mismas fuentes, se daría tras una serie de reuniones privadas en Bogotá entre Corcho, la dirección nacional del Polo Democrático y representantes de movimientos sociales de base que históricamente han acompañado a este partido. Allí se insistió en la necesidad de presentar una dupla presidencial sólida que represente tanto la lucha social como la coherencia ideológica del sector más ortodoxo de la izquierda colombiana.

Carolina Corcho, reconocida por su defensa de la salud pública y por haber sido ministra de Salud en el gobierno de Gustavo Petro, venía participando en la contienda interna como una figura con discurso social y capacidad técnica. Sin embargo, asesores de su campaña reconocieron que el margen de maniobra frente a otros precandidatos era reducido, lo que motivó la búsqueda de alternativas para garantizar su permanencia en el proyecto político.

De esta manera, la salida de Corcho no se interpretaría como una derrota, sino como un movimiento estratégico para fortalecer la candidatura de Iván Cepeda, quien ha logrado posicionarse como figura de consenso entre distintos sectores de la coalición. “La doctora Corcho ha entendido que este no es un momento para individualismos, sino para garantizar que el Pacto llegue unido y fortalecido a la contienda presidencial”, dijo un integrante del Polo que pidió reserva de su nombre.

La presión de la cúpula del Polo Democrático ha sido determinante. Dirigentes nacionales advertían desde hace semanas que la fragmentación de la consulta podía debilitar a la coalición frente a otras fuerzas políticas. A su vez, organizaciones sociales como colectivos de trabajadores de la salud, asociaciones de mujeres y plataformas comunitarias habían respaldado la idea de que Corcho jugara un rol central en la fórmula presidencial, aunque no necesariamente encabezando la candidatura.

Este giro también refleja la creciente influencia de Cepeda en la estructura política del Pacto Histórico. El senador, conocido por su defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la paz, ha tejido lazos con organizaciones de víctimas y liderazgos sociales, lo que facilitó el acercamiento con Corcho, quien mantiene reconocimiento entre colectivos de base.

Al interior de la campaña de Corcho no hay unanimidad. Algunos creen que la exministra pudo haberse posicionado en la consulta como una alternativa sólida, mientras que otros reconocen que la presión de las cúpulas y de los movimientos sociales hacía inviable continuar en una disputa que podría restar fuerzas al proyecto común.

Lo cierto es que la alianza Cepeda–Corcho plantea un nuevo escenario en la dinámica interna del Pacto Histórico. De confirmarse mañana la noticia, la coalición entrará en fase de reconfiguración, obligando a los demás precandidatos a revisar sus estrategias frente a una dupla que simboliza dos banderas históricas de la izquierda: la salud pública y los derechos humanos.

Analistas políticos interpretan la jugada como un movimiento audaz del Polo Democrático para reafirmar su protagonismo en la coalición. “El Polo no estaba dispuesto a ceder espacio en la consulta y con esta decisión asegura representación visible en la fórmula presidencial. Cepeda y Corcho son hoy la carta más fuerte para garantizar cohesión dentro del Pacto”, afirmó Sebastián Otálvaro, investigador del Observatorio de Procesos Políticos de la Universidad Nacional.

Otros sectores muestran cautela. Algunos temen que la salida de Corcho pueda interpretarse como imposición de las élites partidarias sobre las bases, lo que genere inconformidad entre electores que valoran la pluralidad de la contienda. Sin embargo, los promotores insisten en que se trata de una apuesta por la unidad y la eficacia electoral.

Según la agenda preliminar, mañana Corcho y Cepeda ofrecerán una rueda de prensa conjunta en la que anunciarán los lineamientos programáticos de la fórmula: fortalecimiento de la salud pública, implementación integral del Acuerdo de Paz y promoción de reformas sociales de alcance nacional.

Con este movimiento, el Pacto Histórico busca enviar un mensaje de cohesión de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La expectativa se centra ahora en la reacción de los demás precandidatos y en el impacto de esta dupla en la configuración final de la coalición.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.