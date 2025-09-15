 Caricatura: Impuestos para las iglesias
Caricatura: Impuestos para las iglesias

La pregunta incómoda persiste: ¿por qué las iglesias, con grandes ingresos y poder de influencia, siguen exentas de pagar impuestos?

Por: Eduard López
septiembre 15, 2025
