Basílica de Chiquinquirá, un lugar de encuentro para los colombianos

La ciudad de Chiquinquirá, destino religioso por excelencia en los días de la Semana Santa, recibe el Jueves Santo a cientos de peregrinos que se desplazan desde sus pueblos natales en bicicleta. Los ciclistas, en especial, vienen de Cundinamarca, Santander y, por supuesto, de Boyacá.

Las calles de la ciudad se inundan de bicicletas, tanto así que el paisaje se transforma respecto a lo que se acostumbra a ver en estos días: imágenes religiosas, pasos y estandartes.

Publicidad

Me llenó de curiosidad por qué tantos deciden venir en un día como hoy a la capital religiosa de Colombia, así que aproveché mi estadía en la villa para preguntarle a algunas personas las razones que los motivan a emprender una peregrinación en bicicleta.

Publicidad.

Las personas con quienes tuve la oportunidad de hablar, a pesar de su cansancio, expresaban que esta peregrinación se ha hecho por varias generaciones y que, por tanto, las tradiciones que convocan no pueden dejarse perder. Así mismo, otros dijeron que en Colombia todos los días recibimos pésimas noticias respecto a muertes violentas, corrupción y maltrato a la naturaleza, y que las noticias relacionadas con el ciclismo son de las pocas que producen alegrías. Además, el deporte no evoca celebraciones que puedan terminar en riñas como en tantas oportunidades sí sucede con el fútbol.

Por otra parte, hubo personas que decían que era una peregrinación entre familia y amigos y que, igualmente, en el camino construían nuevas relaciones, pues entre ellos se reconocen y se ayudan: con el ánimo, con el apoyo, con el agua y con un trozo de pan amigo.

Algunos también me contaron que emprender un viaje a Chiquinquirá significa venir a dar las gracias por la salud, por la vida, por la alegría de compartir, lo cual me llamó la atención, porque en una sociedad de consumo, en donde siempre es posible comprar más, creemos que la vida se hace insuficiente y que no hay ningún motivo para sentirnos alegres ni agradecidos.

Otros expresaron que vienen a hacer una promesa por un ser querido que se encuentra enfermo o por una situación que al parecer nadie más puede acoger: solamente una fuerza divina.

Después de escuchar a las personas, todas tan distintas, concluí que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es el lugar de encuentro en el que no se discrimina a nadie por su pasado, ni por su color, ni por su clase social, ni por sus títulos, ni por sus éxitos, etc. Por consiguiente, es un espacio ejemplar que enuncia que todos podemos sentarnos a la mesa y compartir el pan, que todos somos diferentes pero que a la vez buscamos lo trascendente, lo que nos permite contemplarnos como fines en sí mismos y no como medios.

Finalmente recordé unas palabras de José María Castillo, teólogo español, quien bellamente nos recuerda que Jesús —la razón profunda de los peregrinos para visitar el santuario— es el dios del regocijo: “La ética de Jesús es la ética de la vida, del goce y del disfrute de la vida. Jesús no fue un asceta del desierto. Ni fue un penitente que castigaba su cuerpo, como lo hacía el bautista. Porque Jesús creía en la vida… La ética de Jesús es la ética del gozo de vivir para todos, del gozo compartido por todos, sin excluir a nadie. Y eso es lo que más cuesta asumir y aceptar como proyecto de vida. Porque la ascética más dura, no es la de la renuncia, sino la de la donación”.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!