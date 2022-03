Aura Cristina Geithner, la diva de las redes sociales que también canta

Por: James Fuentes Quintero |

marzo 22, 2022

Cada vez que sube un video es tendencia en redes sociales, sus comentarios y publicaciones generan controversia Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram –‘todos son orgánicos’ recalca Aura Cristina–, incursiona con éxito arrollador en OnlyFans, una plataforma en línea donde la gente paga por el contenido, las transmisiones en vivo, videos y fotos a través de una membresía mensual, allí Aura Cristina genera muy buenos ingresos.

‘Yo recuerdo que muchas colegas me decían que no iba a pasar nada con mis contenidos, yo no les presté atención y mira, soy tendencia cada vez que subo contenido ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que muchas y muchos que salieron a criticarme… hoy están haciendo lo mismo’, dice mientras mueve sus alargadas y sensuales manos.

Aura es una mujer auténtica, no le importa lo que piensen o digan de ella y quizá ese es el resultado de su éxito.

Hace un par de meses presentó la canción ‘Decepciones’, ahora sorprende a sus seguidores con su nuevo éxito ‘Tú me gustas’.

¿Aura Cristina cantando música popular? Entre risas afirma que canta desde los cinco años ‘recuerdo que a mí me callaban en casa, mi mamá me decía –por favor haz silencio-.

–¿Cómo hace para estar siempre bella?

–Pienso que todo es actitud. La belleza viene desde adentro, es un equilibrio entre lo físico, emocional y espiritual. Amo las medicinas alternativas, la comida sana, no fumar, no beber y no a las drogas son parte de mi manera de vivir y de pensar.

He aprendido a mirarme con respeto, con amor propio, eso hace que respire aceptación y agradecimiento, en pocas palabras belleza.

–¿Cómo se siente cantando música popular?

–Me gusta. Me siento feliz interpretando canciones de amor y despecho. Estoy componiendo mis propias letras, con base en mi experiencia, el amor ha marcado mi vida.

–Háblenos de su nueva canción ‘Tú me gustas’ ¿De quién es la letra, ¿quién hace los arreglos?

–Es un sencillo que le canta a esos amores prohibidos, a esos amores que no tienen ninguna explicación pero que se dan sin pensarlo. Este lanzamiento fue escrito por Rainier José Pérez González bajo la producción musical del gran Yohan Úsuga en los estudios Felinos Producciones en Llano Grande, Antioquia.

–¿No se cansa de sonreír todo el día?

–Cuando la sonrisa es auténtica jamás cansa, todo lo contrario, se fortalece. La sonrisa es el espejo de tu interior.

–¿Con quién le gustaría hacer una película?

–Con Keanu Reeves o con Leonardo di Caprio.

–¿Cuánto tiempo invierte al día en Instagram y en Tik Tok?

–A mis redes les invierto tiempo, por lo menos 2 o 3 días a la semana para hacer contenido.

–¿Creyó tener el éxito arrollador que tiene en una red social como lo es OnlyFans?

–Siempre he sido una mujer bendecida, quizá al comienzo estaba nerviosa por la reputación de la plataforma, la serie de no restricciones a la comunidad, pero me sostuve en mis principios y defendí mi contenido sensual y erótico. Me ha gustado mucho y mis fans se han convertido en parte importante de mi trabajo y mi vida.

–¿Quién le toma tantas fotos?

–Yo misma… increíblemente mi carrera como actriz, cantante y modelo a lo largo de mi vida ha sido de un gran valor, pues gracias a toda esa experiencia que adquirí en las producciones en las cuales trabajé, las he utilizado hoy en día en mis redes sociales. Se trata de producción, de luz, de poses, de interpretación, de actuación etc. Me es fácil crear contenido en poco tiempo y captar lo que al espectador puede llegar a gustar. Es como si la vida me fue preparando para este momento donde yo sola soy capaz de trabajar y mostrar lo que soy.

–¿Por qué lloró recientemente?

–A veces siento nostalgia del pasado. Cuando miro a mi alrededor y veo para donde vamos y en lo que nos hemos convertido… Me da tristeza sentir que la grandeza de los seres humanos se ve opacada por el poder, la avaricia y el egoísmo del mismo. Somos un parásito social que no ha aprendido a respetar el planeta y encontrar nuestra verdadera misión de luz.

–¿Hacia dónde va la televisión colombiana?

–La televisión quedará como un legado, como una historia, quedará en el pasado, pues los nuevos cambios cada vez son más certeros.

–¿Qué verdad no ha sido capaz de decir hasta ahora?

–He procurado ser tan congruente con mi vida, que no tengo nada que ocultar… quizás dolores tan profundos que los he guardado en mi corazón como un gran aprendizaje de vida y siento que tal vez en algún momento lo abriré ante el mundo.

Desde que aprendí esto, vivo tranquila sin complicaciones y sin darle explicaciones a nadie. Aprendí a ser feliz, porque la felicidad es un hábito que se aprende con el tiempo.