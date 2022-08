Alejandro Eder, ¿un oportunista del deporte?

Por: Yulieth María Vanegas |

agosto 03, 2022

El político caleño Alejandro Eder en los últimos días ha dejado mucho de qué hablar respecto a sus historias y comentarios en redes sociales, dado que se estaría aprovechando del Mundial de Atletismo en Cali, donde está regalando boletas y poder hacer campaña política.

Junto a su esposa, la exseñorita Colombia y virreina universal Taliana Vargas, están promoviendo “las boletas gratis”, pero la gran pregunta que se hacen los caleños a un año de las elecciones municipales es ¿qué querrá Alejandro Eder con esto?, ¿será oportunismo en la política?, ¿por qué no se muestra solo sino con su esposa que tiene buen alcance en redes?, estas y otras preguntas se hacen los ciudadanos que hasta el momento no han dado respuesta.

Y es que Eder ha sido el encargado de promover las divisiones en Cali, dice amar a la ciudad salsera, pero ataca los proyectos en pro de la comunidad, se queja de Cali, y no acciona, no apoya, es más, aceptó su derrota frente a Jorge Iván Ospina, a quien mantiene persiguiendo. ¡Quieren un cambio, pero no inician por ellos mismos!

“El eterno perdedor de Cali”, así es conocido Alejandro y aunque se muestre en redes sociales muy activo por la ciudad, las acciones son las que hablan. Ahora solo se espera que sorpresas más traerá este político por su ambición de llegar a la Alcaldía que anhela y no ha logrado conseguir.

