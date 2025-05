Alcalde de Cartagena contrató a exmiembro del Clan del Golfo para hostigar a medios de comunicación

Por: Abraham Aarón Cohen |

mayo 19, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Desde hace varias semanas, un medio de comunicación de Cartagena llamado El Sentir de la Costa ha sido blanco de una persecución digital sistemática por parte de un personaje que, aunque se presenta como “periodista”, no tiene formación alguna en el oficio, ni ética, ni credenciales.

Se trata de John Jairo, conocido como alias “El Jhonsito Quesea”, un individuo que pasó de ser miembro activo de una pandilla al servicio de una estructura criminal, a convertirse en contratista de confianza del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Cada vez que se publica una nota incómoda para la administración distrital, aparece él, comentando, desacreditando, intentando censurar, incluso ridiculizando las denuncias sobre muertes violentas en la ciudad, como si el dolor ajeno fuera un chiste.

Con el tiempo lo que parecía un acoso personal resultó tener raíces más profundas: Jhon Jairo está vinculado contractualmente con la alcaldía, y sus ataques no son espontáneos… son parte de una estrategia de intimidación financiada con recursos públicos.

Veamos las pruebas de lo que les estoy contando:

John Jairo firmó al menos cuatro contratos oficiales entre 2024 y 2025 con entidades del Distrito y del Departamento de Bolívar:

1. Contrato No CPS-IDER-432-2024

• Apoyo a la gestión en infraestructura del IDER

• Valor: $12.535.638

• Duración: 6 meses

2. Contrato No CPS-IDER-815-2024

• Apoyo a la gestión en infraestructura del IDER

• Valor: $8.400.000

• Duración: 2.5 meses

3. Contrato No DF-1743-2024

• Apoyo a la gestión de la Secretaría del Interior de la Gobernación de Bolívar

• Valor: $15.400.000

• Duración: 7 meses

4. Contrato actual (vigente): CPS-IDER-150-2025

• Inicio: 20 de febrero de 2025

• Valor mensual: $3.100.000

¿Quién es ’Jhonsito Quesea’ y cómo un exmiembro de una pandilla conocida como “Los Que Sea”, que operaba al servicio de “La 18”, estructura subordinada del Clan del Golfo, termina contratado por la administración pública?

A Jhon Jairo se le conocía en el bajo mundo como alias “El Jhonsito Quesea”, siendo parte de un combo o pandilla que tiraba piedras, robaba, y se enfrascaba en peleas con otras pandillas en el barrio La Esperanza de Cartagena. Sabemos que “Jhonsito” se desmovilizó e ingresó a ser supuestamente “activista político” apoyando de manera conveniente a quien le diera “su mejor tajada”.

Mientras él encontró una mejor forma de hacer dinero, su hermano, Cristian, alias “Cristian Que Sea”, siguió delinquiendo y llegó a liderar una estructura criminal dedicada a los homicidios, los mismos que tienen a esta ciudad sumida en la desolación. Actualmente, su hermano se encuentra preso en la cárcel de Ternera por múltiples delitos.

Según nuestras fuentes, incluso, aún forma parte activa de redes dedicadas a la extorsión, microtráfico y amenazas en barrios como La Esperanza y el sur de Cartagena. ¿Coincidencia que ahora sea precisamente este personaje quien ha asumido la tarea de perseguir y difamar a medios como El Sentir de la Costa?

No. Esto no es casualidad. Es un modus operandi, una vieja práctica con rostro nuevo: usar criminales reciclados como comunicadores disfrazados, ponerles un contrato, darles un celular, y soltarlos a hacer el trabajo sucio que los funcionarios no pueden hacer de frente.

Desde este espacio, denunciamos que lo que está ocurriendo en Cartagena no es libertad de prensa: es una política oficial de hostigamiento. Una administración que paga OPS a personajes con pasado criminal para que se infiltren como “periodistas” y deslegitimen cualquier voz crítica.

A los cartageneros les decimos: así se manejan sus impuestos. Así se gasta el presupuesto público. Mientras usted hace fila en un hospital o se cuida de un atraco, estos operadores del teclado reciben sueldos mensuales por insultar, intimidar y sembrar miedo.

Y a Dumek Turbay, le decimos: Si usted no está detrás de esto, deslíndese. Y si lo está, respóndale a la ciudad. Porque aquí no nos van a callar. Ni con comentarios. Ni con amenazas. Ni con OPS disfrazadas de libertad de expresión.

