Las 5 notarías que más trámites realizaron están en Bogotá, Medellín y Barranquilla

Sus notarios también facturaron bien como Manuel Castro en la 27 de Bogotá, Fabio Ortega en la 15 de Medellín y Janeth Rodríguez en la 71 de Bogotá

Son 920 las notarías distribuidas en los 32 departamentos del país a donde llegan algunos por concurso y una buena parte nominados a dedo por los presidentes donde los relacione y los respald0s políticos pesan. Es sin duda un cargo de responsabilidad pero al mismo tiempo con muchos privilegios y aquellos que no son provisionales pueden quedarse en el puesto a la edad de jubilación.

No cuentan con un salario fijo y su ingreso depende del volumen de trámites realizados, lo cual determina los ingresos de la notaría. Las públicas puede generar entre $5 y $9 millones de pesos mensuales pero el notario recibe un subsidio c0mplementario por tratarse de un servicio esencial.

Otras es la realidad de las notarías privadas grandes y de alta demanda, bien localizadas en ciudades capitales que pueden alcanzar ingresos de entre $80 y $120 millones de pesos mensuales. Este es el caso de las cinco que más trámites realizaron en 2024, de las cuales tres están ubicadas en Bogotá, una en Medellín y otra en Barranquilla.

El notario que más facturó tiene su oficina en el norte de Bogotá

La Notaria 27 de Bogotá es la que más facturó en el 2024 según el número de trámites realizados, 924.464. Ubicada en la Carrera 15 # 75-24, está a cargo del abogado Manuel Castro Blanco, quien fuera consultor jurídico de una sociedad minera (2005-2009) coordinador de tierras del oleoducto central – Ocensa entre (1998-2005) y asesor jurídico de Ecopetrol (1985-1998). Fue nombrado en el cargo en diciembre 29 de 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

La segunda, con 810.258 trámites, es la Notaría 15 de Medellín, ubicada en la Avenida El Poblado # 19-144. Su notario, es Fabio Alberto Ortega Márquez, abogado nació en Gómez Plata, Antioquia, con más de 10 años como Notario, primero en la Notaria 30 de Medellín en 2010 y luego por derecho de preferencia como Notario Octavo en 2011. Fue nombrado en la notaría 15 en diciembre de 2012 durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

La tercera con 699.790 trámites es la Notaría 71 en Bogotá, ubicada en la Calle 61ª # 16-10, cuya Notaria es Janeth Patricia Rodríguez Ayala, abogada egresada de la Universidad Externado con experiencia Notarial y Registral por más de 25 años. Seleccionada mediante concurso abierto fue confirmada en octubre de 2016.

La cuarta es la Notaría 29 de Bogotá con 669.194 trámites, cuyo notario desde 2008 es Daniel R. Palacios Rubio, nombrado por el expresidente Álvaro Uribe es un declarado uribista y padre del político Daniel Andrés Palacios Martinez, exministro y viceministro del interior durante el gobierno de Iván Duque. Palacios Rubio venía de ser magistrado de los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Cesar.

Su hija Silvia, hizo toda su carrera en su notaría 29 hasta que Margarita Cabello se la llevó a la Procuraduría donde continúa; su esposa, Piedad Roció Martínez, quien venía de ser notaria Tercera de Valledupar, también fue nombrada por Álvaro Uribe en 2006 como notaria interina del círculo de Bogotá; ese mismo año, perdió un concurso público e interpuso una demanda que ganó en Consejo de Estado y empezó a reclamar como indemnización el pago de 5 mil millones. Finalmente renunció a sus pretensiones económicas y fue nombrada como notaria en la Notaria 24 de Bogotá que realizó 163.274 trámites en 2024.

En la quinta posición de notarias con más trámites se encuentra la Notaria 3 de Barranquilla, en la Cra 52 # 70-35 a cargo Alfonso Luis Ávila Fadul con 547.963. Nombrado en 2008 por el entonces presidente Álvaro Uribe, es un ganadero de Sahagún, Córdoba, reconocido a finales de 2023 por Fedegan por sus eficientes procesos de producción.

