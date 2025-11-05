La pelea que le ganó Latam en cabeza de Zarante Bahamón a la gigante American Airlines en Colombia

La puja se dio por el registro del eslogan, Volamos por ti, que forma parte de la campaña comercial de la aerolínea chilena a la que intentaron oponerse

Latam, la aerolínea chilena con presencia cada vez mayor en Colombia donde ya vuela 17 destinos, se propuso registrar en la Superintendencia el slogan “Volamos por ti” pero encontró un obstáculo. La norteamericana American Airlines lo defendía como propio como parte de un paquete de marcas utilizado por ellos, la empresa de los Estados Unidos consideró inapropiada la expresión de la marca, por ya ser utilizadas por ellos.

Con este eslogan Latam, cuya presidenta Zarante Bahamón va a completar un año al frente de la aerolínea en Colombia, aspira a ampliar sus rutas. Todo dentro de un plan de crecimiento operacional significativo, para la meta encontraron un obstáculo: la aerolínea American Airlines que aunque solo tiene rutas internacionales defiende su estrategia de mercadeo en el país.

En Colombia su director el ejecutivo Gonzalo Schames que tiene responsabilidad sobre la operación en América del Sur puso en marcha la protección de sus marcas You are why we fly, cuya traducción al español es Volamos por ti, que forma parte de una estrategia publicitaria de la compañía a nivel global que no era nueva y estaba siendo utilizada de tiempo atrás con la que se busca colocar en el usuario final el centro de su campaña promocional.

Los argumentos de la aerolínea norteamericana no valieron para la Superintendencia que considero que una frase de tipo general no podía ser registrada. En consecuencia, Latam podía usar el nombre; pero no podía registrarlo, y solo usarlo durante su campaña de publicidad. Dejando a los Norteamericanos con una derrota por no poder impedir el uso de la frase Volamos por ti, por parte de su competencia en el país.

