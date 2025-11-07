- Estas son las 8 Localidades de Bogotá donde tendría presencia el ELN según Iris Marín defensora del Pueblo.

La Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, volvió a encender las alarmas en Bogotá, con la confirmación de la posible presencia de estructuras del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que operan en 8 Localidades de la ciudad y en los Municipios de Soacha y Sibaté en Cundinamarca. En tal sentido, la funcionaria ratificó la alerta 010 de 2021 emitida por la entidad durante la administración del exdefensor Carlos Camargo.

De acuerdo con Marín Ortiz, la alerta temprana emitida hace cuatro años cobra vigencia, por los fuertes indicios de que, esta guerrilla estaría haciendo presencia en zonas periféricas de las Localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibón, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Engativá y los Municipios de Sibaté y Soacha. En estas 8 Localidades de Bogotá, la Defensoría ha identificado la comisión de delitos como la extorsión, microtráfico, control territorial y en algunos sectores reclutamiento de jóvenes.

La defensora del Pueblo Iris Marín advierte que, dicha alerta surge del seguimiento realizado por la entidad a situaciones de riego reportadas por las comunidades y líderes de las diferentes Localidades. Marín aseguró que, el conflicto armado se mantiene, no se ha ido sólo se ha transformado, haciendo presencia en las zonas urbanas donde continúan las viejas estructuras armadas con nuevas economías ilegales.

La advertencia de la Defensoría del Pueblo, hace referencia a dos corredores estratégicos de la ciudad que facilitan el actuar y la movilidad de estas estructuras armadas ilegales en Bogotá que son: el corredor occidental el cual conecta a la capital del país con el Municipio de Soacha y demás Municipios del suroccidente de Cundinamarca y el corredor oriental que atraviesa la ciudad por los cerros orientales desde Usaquén hasta la Localidad de Usme al sur de Bogotá, según el informe entregado por Marín son estas zonas donde al parecer estarían actuando las estructuras urbanas del ELN.

Por tal razón la Defensoría del pueblo pidió a la Administración Distrital activar cuanto antes los comités de prevención y respuesta, y reforzar la presencia institucional en los territorios con el fin de garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables de la ciudad. Teniendo en cuenta la presencia de estos grupos que al parecer hacen parte de las milicias urbanas del frente de guerra oriental y el frente de guerra urbana Jorge Eliécer Gaitán del ELN, los cuales están activos en Bogotá desde 2014.

Marín Ortiz señalo que, en 2024 la Defensoría emitió más de 20 alertas, de las cuales 9 hacían referencia a la presencia de células urbanas que fueron identificadas en zonas de la ciudad actuando en nombre del frente occidental del ELN, instrumentalizando a personas de la comunidad.

Ante la advertencia hecha por la Defensora del Pueblo Iris Marín, sobre el actuar de grupos armados en 8 Localidades de Bogotá, el Alcalde Carlos Fernando Galán dijo que, existen fuertes indicios de la presencia del ELN en la capital del país y en los últimos años en Bogotá se han registrado hechos que involucran a esa organización, y las autoridades están trabajando para evitar incidentes.

El mandatario afirmó que las autoridades de Bogotá y la Fiscalía General ya se pusieron sobre aviso para que actúan frente a los hechos y lleven a estas personas ante las autoridades competentes. Para la Administración es un reto y las autoridades encargadas de la vigilancia en Bogotá deben estar muy alertas para evitar cualquier ataque.

Galán indicó que, existen algunos actores infiltrados que buscan refugio en las universidades y se han identificado casos de personas que intentan reclutar jóvenes refugiándose en campus universitarios para evitar la acción de la fuerza pública. Hay presencia de esos grupos en varias universidades buscan reclutar realizar reclutamientos y salir desde allí.

