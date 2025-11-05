El contra ataque de Petro a uno de los congresistas en la Comisión de acusaciones le resultó: será investigado  

El representante Carlos Cuenca deberá responder en la Corte Suprema porque anunció la apertura de investigación al Presidente luego de la indagación a Álvaro Leyva

La Sala de Instrucción de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia abrió un nuevo proceso contra Carlos Alberto Cuenca Chaux, representante a la Cámara por Guainía, cuyo nombre ya es familiar en otros expedientes y contra quien ya pesa también una condena en primera instancia.

Esta vez Cuenca deberá explicar ante los magistrados por qué leyó en público un auto motivado en el que, a nombre de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, anunció la apertura de una indagación al presidente Petro luego de que su excanciller Álvaro Leyva se refirió al mandatario como un consumidor consuetudinario de sustancias adictivas.

El propósito de la actuación contra Cuenca es determinar si incurrió con su conducta en una violación a la reserva del sumario, cometida a título personal, ya que sus dos compañeros en el triunvirato investigador creado por la Comisión, Olga Lucía Velásquez y Wadith Manzur, no estaban de acuerdo con que lo hiciera.

La Corte indagará también al congresista sobre las razones que no llevaron a no considerar siquiera una recusación presentada en su contra por el penalista Alejandro Carranza, abogado del presidente de la República. De hecho, sin tomarse un tiempo para evaluar las causales de la recusación -como era su deber procesal- el representante investigador condujo la diligencia del martes 29 de julio de 2025 en la que Leyva rindió declaración.

Las diligencias relacionadas con el nuevo expediente abierto contra Cuenca se iniciaron este miércoles 5 de noviembre de 2025, cuando la Sala de Instrucción oyó en una larga diligencia de ampliación de denuncia al abogado Carranza.

El delito principal que el denunciante busca que sea imputado a Cuenca es el de prevaricato. El episodio principal está relacionado con la diligencia en la que el exministro Álvaro Leyva Durán, bajo juramento, negó haber visto al presidente consumir estupefacientes, en contraste con lo que él mismo había insinuado previamente en sus cartas públicas.

El congresista investigado, elegido de las listas del partido Cambio Radical. Sus compañeros en el triunvirato instructor del proceso en la Cámara, Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, y el conservador Wadith Manzur, no serán vinculados, pero es posible que sean llamados a declarar en breve.

Entre ellos ha habido fuertes discrepancias porque Cuenca se habría arrogado el derecho de tomar por sí solo las decisiones más importantes para el trámite del proceso y porque durante las recientes diligencias de declaración de Leyva habló a título propio y no como vocero del trío de investigadores.

El gobierno ha cuestionado también las “calidades éticas y legales” de Cuenca al recordar que se encuentra condenado, en primera instancia, por la Corte Suprema por el delito de corrupción al elector.

Según la sentencia, Cuenca ofreció tejas de zinc y bultos de cemento a habitantes de Guainía a cambio de votos en las elecciones de 2014. El parlamentario, que en 2019 fue presidente de la Cámara, presentó una apelación contra el fallo que lo condena a ocho años de prisión y está pendiente de que se resuelva en segunda instancia.

La conducta de Cuenca a ha sido cuestionada por los representantes del Pacto Histórico en la comisión, entre ellos Jorge Ocampo y Alirio Uribe.

El nombre del congresista que volverá a sentarse en el banquillo de la Corte figura también en una lista presentada ante ese alto tribunal por el exdirector de la DIAN y el exministro de Comercio Exterior Luis Carlos Reyes. ‘Mr. Taxes’, de los parlamentarios que a su juicio movieron tráficos de influencias para que él nombrara a sus recomendados cuando se encontraba al frente del organismo tributario.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.