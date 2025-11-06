A uno de cada cuatro colombianos le negaron la Visa a los Estados Unidos en 2024

Si bien a Cuba y Nicaragua son los que más les cierran la puerta, los colombianos estuvieron dentro de los diez más rechazados el año pasado

Los países que más le rechazan la visa de turismo para los Estados Unidos en América Latina son Nicaragua, Cuba y Haití. En ese orden, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, los colombianos tienen una tasa de rechazó del 26%. En otras palabras, uno de cada cuatro ciudadanos que sueña con pasar sus vacaciones en Disney, Miami o visitar un pariente no va poder ingresar por no tener el visado.

La razón principal para los trabajadores de la embajada, que tiene designada a John McNamara en la dirección, para negar o aceptar la visa es la seguridad de conocer si los visitantes se van quedar un tiempo, o si por el contrario intentaran radicarse en el país. A la situación de estudiar la entrada de forma individual se suma si la persona ha intentado sacar la visa previamente, la relación diplomática entre los Estados Unidos y el gobierno, la economía del solicitante, y la estabilidad regional.

En el mismo listado, en América Latina, los países con una tasa menor de rechazó son Costa Rica, Argentina y Uruguay, en contraste los más rechazados están Cuba, Nicaragua y Haití. En el caso de Cuba y Nicaragua, las malas relaciones entre el gobierno de Donald Trump y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afecta al resto de cubanos. Un caso parecido ocurre con los Ortega y los Estados Unidos.

Fuera de la región, los países con mayor aceptación de visa de turismo para E.E.U.U son España, Francia y Alemania, que es casi un 0% de tasa de rechazo, casi nadie le niegan la visa. Y en la otra cara del espectro están Irán y Nigeria que su aceptación para la visa de turismo es rara.

