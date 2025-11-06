A uno de cada cuatro colombianos le negaron la Visa a los Estados Unidos en 2024

Los países que más le rechazan la visa de turismo para los Estados Unidos en América Latina son Nicaragua, Cuba y Haití. En ese orden, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, los colombianos tienen una tasa de rechazó del 26%. En otras palabras, uno de cada cuatro ciudadanos que sueña con pasar sus vacaciones en Disney, Miami o visitar un pariente no va poder ingresar por no tener el visado.
La razón principal para los trabajadores de la embajada, que tiene designada a John McNamara en la dirección, para negar o aceptar la visa es la seguridad de conocer si los visitantes se van quedar un tiempo, o si por el contrario intentaran radicarse en el país. A la situación de estudiar la entrada de forma individual se suma si la persona ha intentado sacar la visa previamente, la relación diplomática entre los Estados Unidos y el gobierno, la economía del solicitante, y la estabilidad regional.
En el mismo listado, en América Latina, los países con una tasa menor de rechazó son Costa Rica, Argentina y Uruguay, en contraste los más rechazados están Cuba, Nicaragua y Haití. En el caso de Cuba y Nicaragua, las malas relaciones entre el gobierno de Donald Trump y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afecta al resto de cubanos. Un caso parecido ocurre con los Ortega y los Estados Unidos.
Fuera de la región, los países con mayor aceptación de visa de turismo para E.E.U.U son España, Francia y Alemania, que es casi un 0% de tasa de rechazo, casi nadie le niegan la visa. Y en la otra cara del espectro están Irán y Nigeria que su aceptación para la visa de turismo es rara.
