¿A quién contrató la familia de Jaime Moreno el estudiante asesinado para asegurar que sus asesinos vayan a la cárcel?

Un equipo conformado por los penalistas Camilo Rincón y Francisco Bernate, quien fue defensor de Epa y en el caso de Mattos estuvo en la primera audiencia

En el juzgado 37 de Paloquemao empezó la audiencia en la que la Fiscalía imputó cargos a los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno. Como abogados defensores de los familiares aparece el equipo conformado por Francisco Bernate y Camilo Rincón. Quienes buscan una condena de mínimo 25 años.

Bernate, egresado de la Universidad del Rosario, es un abogado de peso, varios ejemplos, trabajó en la defensa de Epa Colombia, se encargó de la defensa de las víctimas de Carlos Mattos, preparó la defensa de unos de los contratistas del escándalo de la UNGRD, apodado el Pastuso, entre otros casos. Su fama también es una consecuencia de su presencia en los medios de comunicación. Para el caso de la fiesta de Halloween donde murió Jaime Moreno, estudiante de ingeniería de sistemas, el defensor busca una condena por homicidio agravado.

El estudiante según las cámaras de vigilancia habría recibido una golpiza, por parte de dos personas, uno de ellos Juan Carlos Suárez, el otro implicado Ricardo González no ha sido capturado. De Suárez, según su Linkedin, es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en ingeniería Industrial. Por otra parte, González se conoce su trabajo como vendedor de perros calientes y su ciudad de origen, Cartagena. Su paradero es desconocido.

En el juicio, Bernate pidió reserva para el caso del homicidio; sin embargo, el juez José Alejandro Hofmann no le concedió plenamente su solicitud y la audiencia siguió siendo transmitida en directo; habrá restricción solo en algunas etapas procesales del caso que apenas comienza en el que aún uno de los autores materiales está prófugo.

Vea también: El as bajo la manga del abogado de Epa Colombia después de que le negaran la casa por cárcel

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.