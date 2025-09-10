Adriana Lucía y los otros 25 artistas nacionales que podrá ver gratis en el Bogotá Music Market

Este evento gratuito se realizará desde el miércoles 10 al viernes 12 de septiembre en el Teatro Colón y sala Fanny Mikey. Así puede ir

El evento realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá también ofrecerá conferencias y encuentros de sellos.

La Cámara de Comercio de Bogotá inauguró una nueva edición del Bogotá Music Market, un programa dedicado a la promoción, circulación y actualización del sector musical. Aunque el evento está dirigido principalmente a los actores de la industria del entretenimiento, las presentaciones en vivo de artistas nacionales están abiertas al público en general y no tienen ningún costo.

Entre los artistas que se presentarán en la capital destacan la vallenatera Adriana Lucía, el rapero Luis7Lunes, la cantautora Briela Ojeda y la banda bogotana Nicolás y Los Fumadores. Esta selección es el resultado de un riguroso proceso de curaduría liderado por Tomás García, músico egresado de la Universidad de los Andes con énfasis en Producción de Audio, quien además cuenta con una maestría en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana.



Los conciertos se realizarán en el Teatro Colón y la sala Fanny Mikey a partir de este miércoles 10 de septiembre hasta el viernes 12 de septiembre. Las presentaciones iniciarán a las 3:00 p.m. y finalizarán a las 7:00 p.m. para que se agende según su disponibilidad.

El paso a paso para acreditarse en el Bogotá Music Market

Para acceder a las distintas actividades realizadas por la entidad como conferencias, conciertos y encuentros de sellos, es necesario que se acredite por medio del formulario que podrá encontrar en https://www.bogotamusicmarket.com/. Una vez se haya registrado, deberá validar su inscripción dirigiéndose al Lobby del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (Cl. 11 #5-60, Bogotá) en estos horarios:

Miércoles 10 de septiembre — 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Jueves 11 de septiembre —10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Viernes 12 de septiembre— 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

