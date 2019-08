¡Adiós! Me cansé de la Colombia Humana

Sé que mi caso no es el único, es más, desde que empecé a hacer públicas las denuncias de lo que pasó en la Colombia Humana Bolívar durante la campaña presidencial, me contactaron personas de diferentes partes del país para contarme sus casos, todos parecidos, todos con el mismo hilo conductor: la misma indiferencia de Bogotá ante las atrocidades, desfalcos, mentiras, estafas y manipulaciones que se dieron en las regiones; la misma complicidad al más alto nivel de lo que estaba pasando; el mismo silencio eterno e indiferente del caudillo, siempre en su pedestal de mármol, lejano, intocable e inexpugnable, arreglando el universo pero incapaz de atender los problemas domésticos elementales de su propio movimiento.

Mi amor, compromiso y devoción con Gustavo Petro hasta este momento están fuera de discusión: coordiné gratuitamente durante siete meses la recogida de 16.500 firmas de las 50.000 que el departamento de Bolívar aportó para la inscripción como candidato presidencial.

-Publicidad.-

Como prueba de ese compromiso con la causa de la Colombia Humana y con la verdad, el 12 de marzo de 2018 me fue alertado de forma anónima de la existencia de unos tanques de basura en la entrada del colegio San Juan de Damasco del barrio Amberes con miles de tarjetones marcados como votos de Gustavo Petro, lo que evidenció un fraude monumental. Hice vídeo de la situación exponiendo mi propia vida. La incidencia de esta denuncia fue cubierta por todos los medios de comunicación, el vídeo se hizo viral y hasta salió en Telesur.

Publicidad.

Durante dos años hicimos todo para hacer llegar a Bogotá la información de lo que estaba pasando, nunca hubo respuesta, solo silencio y excusa tras excusa. En el summun de la desesperación publiqué en este portal un artículo biográfico, contando mi experiencia fidedigna, honesta y real de lo que pasó en esa campaña.

Y no pasó absolutamente nada, prometieron una investigación que no se realizó, pedimos que enviaran de Bogotá una comisión para escuchar a la gente que quiere decir la verdad y esa comisión no llegó nunca. Su único afán ha sido justificar lo injustificable, tapar la mierda como los gatos y “hacerse los maricas”.

Las acusaciones que hacemos y sostenemos son graves y muy serias y si llegamos al extremo de atrevernos y de exponernos a hacer la denuncia en un medio nacional es porque en primer lugar confiábamos ciegamente en Petro y estábamos seguros de que él no sabía lo que está pasando y nuestro objetivo era presionar esa investigación.

Petro ya no puede decir que no sabe, se comporta como un autista, los autistas son genios a los que les cabe el universo en la cabeza pero incapaces de resolver los más elementales problemas de su entorno. Con profundo dolor y una decepción infinita que no puedo ni verbalizar, comprendo y admito ahora que si Petro no es capaz de colocar filtros mínimos en su propio partido, mucho menos va a arreglar el país. Colombia Humana es una selva absolutamente caótica, sin reglas ni dirección en el que gana el más fuerte, el más atrevido, el más sagaz, el más audaz, el más hijo de puta, el que más miente, el que más manipula, el que más lambonea. Nos usan. La cruda realidad duele, duele mucho.

¿De qué nos sirve el mejor orador de la historia, el más valiente, un ideólogo increíble incapaz en cambio de conformar un buen equipo? Con dolor admito que lo mejor para Colombia es que Petro perdiera, no iba a hacer un buen gobierno con la cantidad de traquetos y corruptos que se le infiltraron. Y que no tiene la menor intención de sacar.

Fui estúpida, lo sé, pero ya nunca más. No existe ninguna relación entre ese héroe del cual me enamoré políticamente viendo sus debates hasta la madrugada por televisión cuando era congresista por primera vez, y el caudillo indiferente que pasa de mí y de todos sus seguidores, que tiene totalmente abandonadas las bases, para el que la masa gigantesca que le sigue tiene valor solo como masa y no como seres humanos que merecen respeto.

Me da asco todo esto. Es una estafa a la gente, a sus sentimientos, a su buena fe. Colombia Humana Bolívar es tan puerca y tan cochina como cualquier otro partido, me equivoqué. Fui idiota y tuvieron las cosas que llegar a este extremo para darnos cuenta de quién es Petro y de lo idiotas que somos los que lo seguimos ciega e incondicionalmente. Es doloroso, deprimente, no hay esperanza, quienes me conocen saben lo que he amado este proyecto, lo que he dado por él, lo que ha significado para mí y para mi familia, todos los sacrificios que he hecho y todo lo que me he expuesto. ¿Valió la pena? Hoy con los ojos inmensamente abiertos y el corazón ensangrentado por la traición del caudillo, mi respuesta es ¡no!, me temo que no.