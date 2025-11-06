Lina Tejeiro acabó con los rumores ¿Estará o no en la Casa de los Famosos?

En una entrevista, Lina Tejeiro habló de las especulaciones sobre su ingreso a La Casa de los Famosos 2026 y reveló las razones de su decisión.

La Casa de los Famosos se ha consolidado como uno de los programas más comentados por los colombianos, quienes disfrutan seguir las 24 horas de convivencia de sus participantes. A pocos meses del inicio de su tercera temporada, los fanáticos ya conocen a los primeros confirmados: Nicolás Arrieta y Alexa Torrex.

Sin embargo, uno de los nombres más solicitados por el público ha sido el de Lina Tejeiro, actriz y presentadora que en la primera temporada condujo el After Show del reality junto a Roberto Velásquez. Muchos esperaban verla ahora como participante, pero la artista fue clara al respecto.

En entrevista con Impresentables de Los40, Lina descartó tajantemente su participación en la próxima edición del programa:

“No. Mi intimidad no tiene precio, mi vulnerabilidad (...) Hoy no, de pronto otro tipo de reality, pero donde haya convivencia, donde tenga que exponerme de alguna manera, bañarme, ir al baño, que me vean llorando en las noches, donde realmente mi intimidad esté tan expuesta, no”.

Con esa declaración, la actriz dejó sin piso los rumores que circulaban en redes sociales. Aunque no cierra la puerta a participar en otro formato televisivo, dejó claro que no está dispuesta a exponer su vida privada frente a las cámaras.

Mientras tanto, el canal RCN continúa revelando los nombres de los próximos concursantes. Las votaciones del público siguen abiertas y el interés por la nueva temporada crece día a día, pero una cosa es segura: Lina Tejeiro no estará en la casa más famosa de Colombia en 2026.

