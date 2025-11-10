La justicia se moderniza: publique sus edictos judiciales en Las 2 Orillas

Los procesos judiciales se modernizan: el uso de medios digitales ya no es una opción, sino una necesidad para abogados y usuarios.

La justicia en Colombia ya no se mueve solo entre expedientes de papel. Los despachos judiciales, empujados por la ley y por la necesidad de modernizarse, han empezado a adoptar herramientas digitales que facilitan la gestión de los procesos y reducen los tiempos.

El Código General del Proceso (CGP), junto con normas posteriores como la Ley 2213 de 2022, que consolidó el uso de medios virtuales en la justicia, promueve el empleo de tecnologías de la información en todas las etapas procesales. El objetivo es claro: hacer más eficiente y accesible la administración de justicia.

Aunque no todos los trámites son exclusivamente digitales, la tendencia ya es irreversible. Hoy, los abogados que no dominen estas herramientas corren el riesgo de quedarse atrás.

De los avisos impresos a los medios digitales

Uno de los avances más visibles está en las notificaciones por emplazamiento, esos avisos que informan a una persona que debe comparecer a un proceso judicial.

El artículo 108 del CGP permite que el juez elija si esa publicación se hace en un medio escrito de amplia circulación o en cualquier otro medio masivo de comunicación, incluyendo los digitales.

Esto significa que una publicación en internet puede tener la misma validez que un aviso en prensa, siempre que se cumplan los requisitos formales.

El cambio también se aplica a los remates judiciales, declaraciones de ausencia o liquidaciones patrimoniales, que pueden difundirse en línea con respaldo normativo.

¡Publique sus edictos en Las2orillas!

En este contexto, Las2orillas ha creado un espacio digital para publicar avisos judiciales: edictos emplazatorios, remates, avisos de fallecimiento y pérdidas de títulos valores, entre otros.

Con más de cinco millones de visitantes únicos al mes, esta plataforma se ha consolidado como una alternativa práctica y confiable para abogados, jueces y ciudadanos que buscan cumplir con los requisitos procesales sin recurrir al papel.

Esta iniciativa simplifica los trámites, amplía el alcance y reduce los costos de publicación, permitiéndonos acompañar a la comunidad jurídica en el proceso de transformación digital que la ley ya impulsa.

La digitalización de la justicia no solo agiliza los procedimientos, también democratiza el acceso. Publicar en línea un aviso judicial permite que más personas puedan consultarlo y que las actuaciones sean más transparentes y verificables.

