El nuevo megacentro comercial que tendrá Bogotá y transformará el centro de la ciudad

Bogotá no solo presume hoy de las grandes obras viales que buscan cambiar la movilidad y la vida de sus habitantes. La capital también planea una serie de proyectos que prometen revolucionar el sector comercial y revitalizar zonas tradicionales. Uno de los más llamativos es el Centro Mayorista San Victorino, un megacentro comercial que transformará por completo el corazón de la ciudad y que, de concretarse, podría convertirse en un punto clave para la economía capitalina.

Más que una simple obra, este proyecto representa un paso hacia la modernización del centro histórico, una zona que durante décadas ha sido símbolo del comercio popular y de la fuerza trabajadora de miles de bogotanos.

Los planes detrás del megacentro comercial Centro Mayorista San Victorino

El proyecto estará a cargo de RenoBo, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, que lidera Carlos Felipe Reyes, economista y abogado de la Universidad de los Andes. Reyes ha tenido una amplia trayectoria en el sector público: fue director de Política Habitacional en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y también se desempeñó como asesor del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile.

Ahora, su reto será supervisar una de las obras comerciales más grandes que ha tenido el centro de Bogotá. El Centro Mayorista San Victorino contará con 92.000 metros cuadrados de área total construida, lo que lo pondrá a la par con gigantes como Unicentro, considerado uno de los centros comerciales más emblemáticos del país.

Beneficios de este proyecto según RenoBo.

El complejo estaría compuesto por 12 pisos, consolidándose así como un verdadero megacentro comercial. Los primeros niveles estarán dedicados exclusivamente al comercio, concentrando cientos de locales y negocios mayoristas, mientras que los pisos superiores se destinarán a bodegas y espacios logísticos.

De acuerdo con los datos oficiales, el costo total del proyecto superará el billón de pesos, una inversión que no solo cambiará la fisonomía del centro bogotano, sino que también generará miles de empleos directos e indirectos durante su ejecución.

Un proyecto que marcará una nueva era para San Victorino

La construcción del Centro Mayorista San Victorino está proyectada para adjudicarse en 2026 e iniciar obras en 2027, aunque el plan contempla desarrollarse por etapas, con el fin de no afectar la actividad de los comerciantes que hoy ocupan las manzanas donde se levantará el complejo.

Además, el proyecto se acompañará de una renovación urbana integral del sector, lo que incluirá mejoras en espacio público, iluminación, movilidad y seguridad. De esta manera, San Victorino dejará de ser solo un punto de comercio tradicional para convertirse en un epicentro moderno, organizado y competitivo, capaz de atraer inversión y revitalizar una de las zonas más emblemáticas de Bogotá.

El reto no será menor: transformar una de las áreas más caóticas de la ciudad sin borrar su identidad popular. Pero si el proyecto logra equilibrar modernidad con tradición, el nuevo Centro Mayorista podría convertirse en el corazón comercial del futuro capitalino.

