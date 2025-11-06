El festival en Cartagena que pondrá a celebrar con las raíces del Caribe colombiano

La arena marrón que brilla bajo el sol caribeño, el sonido de las olas que golpean las murallas de Cartagena y la energía vibrante de la ciudad amurallada anuncian la llegada de noviembre. En esta época del año, Cartagena de Indias se convierte en escenario de una celebración que honra la identidad y el orgullo bolivarense. Bolívar 1600 vuelve en su segunda edición con la intención de rendir homenaje a las raíces de los bolivarenses, a su legado histórico y a la fuerza cultural que los ha llevado a dejar huella en distintas manifestaciones del arte y la tradición popular.

El evento cultural Bolívar 1600 reúne música, gastronomía y espacios de reflexión, y tendrá lugar los días 12 y 13 de noviembre en la Plaza de la Aduana y la Plaza de los Coches. Ambas locaciones, testigos de la historia colonial y del bullicio cotidiano de Cartagena, se transformarán en puntos de encuentro para propios y visitantes que buscan reconectarse con la esencia de Bolívar. Durante los dos días se desarrollarán actividades pedagógicas y culturales.

El miércoles, a las diez de la mañana, se realizará un conversatorio dedicado al legado del Palenque, cuna de resistencia y símbolo de libertad para el Caribe colombiano. Más tarde, a las siete de la noche, otro diálogo explorará la herencia africana en la música de Cartagena y del departamento de Bolívar. El jueves continuará la programación con nuevos espacios que permitirán seguir descubriendo los sonidos, sabores y relatos que componen la identidad bolivarense.

La música, fiel compañera de las celebraciones del Caribe, tendrá un papel central. Entre los artistas confirmados se encuentra el puertorriqueño Elvis Crespo, famoso por su merengue contagioso que ha puesto a bailar a generaciones enteras. También participará la cantautora barranquillera Aria Vega, quien con su voz fresca y poderosa representa la nueva ola de talento caribeño. A ellos se suma Koffe El Cafetero, artista urbano que fusiona ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

La gastronomía no se quedará atrás. Durante la actividad llamada Baila La Plaza, que se realizará a las dos de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una muestra culinaria y artesanal con los productos más representativos de la región. Será un recorrido sensorial que exaltará los sabores del Caribe colombiano y el ingenio de quienes mantienen vivas las recetas ancestrales.

El gobernador Yamil Arana ha invitado a los ciudadanos a sumarse a esta experiencia cultural y a llenar nuevamente las plazas de Cartagena con entusiasmo. Recordó que en su primera edición el evento estuvo colmado de sorpresas y alegría. Aquella vez el público disfrutó de artistas como Los Soneros de Gamero, El Rey de Rocha, Mr Black y Eddy Herrera, quienes ofrecieron presentaciones memorables. Durante esa jornada, Arana pronunció unas palabras que siguen resonando entre los asistentes: aquella noche no era para discursos, sino para celebrar. Bolívar 1600 nació para exaltar la cultura, rescatar las tradiciones y recordar que Cartagena y Bolívar merecen cosas buenas.

Programación Bolívar 1600 2025

El miércoles 12 de noviembre, la Plaza de la Aduana y la Plaza de los Coches despertarán con el sonido de los tambores y el bullicio del público. A las 10:00 a.m. se abrirá el evento con el conversatorio “El legado del Palenque”, un encuentro para reconocer la historia viva de San Basilio de Palenque, la primera comunidad libre de América, y reflexionar sobre la fuerza cultural que ha mantenido su identidad durante siglos. Este espacio marcará el inicio de una programación que combina memoria, ritmo y alegría.

A las 2:00 p.m., la energía del Caribe se sentirá con Baila la Plaza, una experiencia que invita a moverse al compás del picó El Rey Turbo. El sonido vibrante del equipo musical llenará de color y movimiento cada rincón, convirtiendo la plaza en una pista de baile donde locales y visitantes compartirán la misma emoción.

Cuando el sol comience a caer y las murallas de Cartagena se tiñan de tonos dorados, la jornada continuará a las 07:00 p.m. con el concierto “La herencia africana”. Sobre el escenario se presentarán Son de Negros, Cumbia Negra, Mapalé de Palenque, Pabla Flores, Geraldo Varela con su propuesta de candombe, y Jader Tremendo. Cada uno aportará un fragmento del mosaico sonoro afrocaribeño que compone la identidad cultural de Bolívar. La noche cerrará con un homenaje al Bolívar Mayor, una muestra de gratitud hacia los artistas y gestores culturales del departamento.

El jueves 13 de noviembre, el ambiente festivo regresará a las plazas con una nueva edición de Baila la Plaza, programada para 2:00 p.m. En esta ocasión, el ritmo estará a cargo del picó El Gran Lobo, que encenderá el espíritu popular con los sonidos del Caribe colombiano. Durante la tarde, los visitantes podrán recorrer la muestra gastronómica y artesanal, un espacio donde los aromas y colores se mezclan para ofrecer una experiencia sensorial única que exalta los sabores típicos y el talento artesanal local.

La jornada culminará a las 07:00 p.m. con el concierto central, una explosión de música y alegría que reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales. Un artista emergente abrirá el espectáculo, seguido por la cantautora Aria Vega y el reconocido intérprete de vallenato Diego Daza. El puertorriqueño Elvis Crespo encenderá el escenario con su merengue caribeño, y el cierre estará a cargo de Koffe El Cafetero, quien pondrá el toque urbano con raíces costeñas.

