El Cincel y la Pluma, el arte de esculpir las palabras en el tiempo

El Programa Editorial de la Universidad del Valle ha publicado una selección de notas escritas por Oscar López Pulecio en El País de Cali y Las2orillas, en los últimos tres años, que fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Cali. El título del libro, “El Cincel y la Pluma” es tomado de una de las notas que cuenta la relación de mutua admiración entre el escritor Rainer María Rilke y el escultor Augusto Rodin en el París de principios del siglo XX, porque ilustra el trabajo del escritor como un escultor de la palabra, no menos difícil el trabajo por ser hecho con algo tan frágil como una pluma. La portada es la pequeña escultura de Rodin de dos manos entrelazadas, bautizada “La Catedral” que se encuentra en el Museo Rodin de París.

La pretensión del libro es que por los temas que trata su contenido tenga alguna vigencia en el tiempo dada la fugacidad de las notas periodísticas cotidianamente llevadas por el viento.

Y es que hay titulares de periódico inolvidables y libros que nadie recuerda. Las palabras se abren camino en la vida sin importar el medio en que fueron escritas. Hay frases escritas en papel que parecería escritas en mármol. Algunas lo han sido literalmente, como el discurso de Lincoln enGettysburg, en su monumento en Washington, o el poemaCanto a Popayán de Guillermo Valencia, en el paraninfo de la Universidaddel Cauca.

Lo que escribe Rilke sobre Rodin, es el textode un poeta sobre el milagro de la escultura. Son palabras escritas con la precisión de un cincel, que no permite correcciones. El cincel y la pluma, el uno duro y pesado, la otra frágil y leve, se hermanan en un propósito arduo que es tratar de explicar un medio artístico a través de otro y hacer de ambos, la escritura y la talla, una sola búsqueda de la belleza. Rilke fascinado por la obra de Rodin lo consigue.

Lo que hace un columnista de periódico, ambas especies en vía de extinción, es aspirar a que su opinión mantenga su frescura a través del tiempo, para que no sea un oficio del todo banal.

En este libro hay de todo. Notas sobre historia, sobre artes plásticas, sobre cine, sobre literatura y sobre política. Para que no parezcan tan desconectadas de la realidad, las de historia son referencias a acontecimientos lejanos que por alguna razón han recobrado actualidad, pues la vida se repite en círculos; las de artes plásticas se refieren a exposiciones que han tenido lugar en grandes escenarios internacionales buscando que no sean tan ignoradas entre nosotros; las de cine a películas que se estrenaron en medio de la controversia o a estrellas que aún fulguran en la nostalgia, y las de literatura a aniversarios importantes de grandes obras o autores, o a libros leídos con lentitud. Cada una de ellas tiene la fecha de su publicación, para que no se vean tan desarraigadas de su tiempo.

Las de política son de dos clases: unas con una connotación de análisis político general, con aires de politología con la intención de sacar conclusiones interesantes del acaecer político nacional e internacional, más allá de sus protagonistas. Las otras son una secuencia cronológica del acontecer político nacional en el espacio de los últimos tres años que coinciden con la última campaña presidencial y el desarrollo del gobierno del cambio, como se autodenomina. Un análisis que pasa de la ilusión a la realidad, sin desesperar del todo. Una constancia histórica de lo que pudo haber sido y no fue, que quizás sea de utilidad en su lógica demoledora. Un libro en busca de lectores.

