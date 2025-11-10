Así fue la entrega de Ricardo González, segundo implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Ricardo González, señalado como el segundo agresor del caso Jaime Esteban Moreno, se presentó ante la Fiscalía en Cartagena junto a su abogada.

El proceso judicial por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de la Universidad de los Andes, sumó un nuevo capítulo con la entrega voluntaria de Ricardo González, identificado por la Fiscalía como el segundo agresor en el caso.

Según confirmó El Tiempo, González se presentó ante las autoridades en Cartagena, acompañado por una de sus abogadas, la penalista Gladys Marcela López, quien coordinó los procedimientos para su entrega.

La defensa del joven, oriundo de Cartagena, aseguró que nunca salió del país ni intentó viajar a Venezuela, como se había especulado en redes sociales. De acuerdo con la información oficial, la entrega se realizó en la URI Canapote del barrio Crespo, alrededor de las 7:58 de la mañana.

¿Cómo fue la entrega de González?

En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que servidores del CTI hicieron efectiva la orden de captura contra González, implicado en la agresión y posterior muerte del estudiante universitario ocurrida el 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

“El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra”, precisó la entidad.

En las próximas horas, González será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura.

Las autoridades ya habían judicializado al otro implicado en la golpiza, Juan Carlos Suárez Ortiz, quien no aceptó cargos. Además, dos mujeres que presenciaron la agresión continúan vinculadas a la investigación.

La Fiscalía estableció de manera concluyente que González es la persona que aparece en los videos donde se ve la brutal agresión contra Moreno Jaramillo, después de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, ubicada en la calle 64 con carrera 15.

En imágenes conocidas por medios de comunicación, González aparece despidiéndose de dos allegados antes de ingresar a la sede de la Fiscalía en Cartagena, marcando así el inicio de su proceso judicial.

